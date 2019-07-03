鹿港知名傳統餅行謝碧珍食品行許子朋分享企業二代，參加少年頭家課程獲得許多新觀念，將品牌推向嶄新時代。（吳敏菁翻攝）

「接班，不是想像中容易，要讓元老信服，還得拿業績」鹿港知名傳統餅行謝碧珍食品行許子朋分享企業二代，參加少年頭家課程獲得許多新觀念，將品牌推向嶄新時代；彰化縣政府今年還委託開辦「巾幗學院」不分年齡給女性企業主管或配偶更多進修機會。

縣長王惠美說，彰化縣是中小企業蓬勃發展的地方，讓企業立於不敗之地，讓年輕世代能接上時代的脈動很重要，彰師大承辦工策會所辦理的「巾幗學苑」、「少年頭家養成學院」課程，歡迎企業界的朋友把握機會。

國立彰化師範大學副校長陳明飛表示，彰化縣約有17000家中小企業，善盡責任幫彰化縣好好把企業家第二代的菁英班「巾幗學苑」、「少年頭家養成學院」。

彰化縣工商發展投資策進會總幹事陳柏村表示，工策會每年推出結合「專業」與「學歷」之企業菁英培訓課程，原價18000元的碩士學分課程，費用僅負擔6000元，其餘由彰化工策會與承辦學校共同分攤，透過54小時專業且多樣化的系列課程，培養領導人強化多元視野及決策能力。

許子朋分享透過課程，得到許多新觀念，也激發許多靈感，把傳統在馬路旁做生意升級網路提升銷售，更推出許多符合年口味和送禮需求的產品，富田製藥黃俊鴻、大慶通運鄭芸芷表示，參語課程，學員們擴展人脈，搭起異業平台，創造產業更多可能性。

(中時 )