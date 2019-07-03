國際知名插畫家Gary Tu返鄉舉行新書發表會，現場湧入許多苗栗鄉親欣賞大師與名牌精品合作的作品。（巫靜婷攝）

苗栗青年Gary Tu是國際知名時尚插畫家，長年在台北發展，近日發表第2本時尚插畫作品集，選擇回到老家苗栗市舉辦新書發表會，現場湧入許多苗栗鄉親欣賞大師與名牌精品合作的作品，Gary透露自己從小就不擅於讀書，直到10歲那年學了畫畫，讓他的人生有了轉機。

28歲的Gary Tu本名「塗至道」，擅長以水彩柔和筆觸，細膩捕捉女子神韻，喜愛極簡風的他，作品常見留白，這次作品集封面難得採用以油畫為媒材的創作「Scarlett」，畫中帶著紅色高帽的女子，運用之筆觸乾淨素雅，而Scarlett若少1個t字就成猩紅色的意思，呼應這幅畫以紅色為基調。

Gary合作過的國際精品品牌不計其數，許多知名商業圖像均出自他手，他在2016年創立自己的團隊「範時尚插畫經紀工作室」，並在去年入選巴黎當代新興藝術博覽會的時尚插畫家，成為亞洲唯一，繼2014年發行手冊作品集，近期再挑選近80幅經典創作，推出第2本作品集。

Gary講起人生經歷，一切都得回推至10歲那年，他笑說自己不擅讀書，每次考試成績都是倒數，媽媽看我如此好動，乾脆讓我學點才藝，從學鋼琴開始，中間不停變換嘗試，最後在畫畫領域受到啟蒙，唯有繪畫能讓我靜心專注，之後高中順利考上復興美工，一路往時尚藝術之路邁進。

高中之後，Gary待在台北發展，就讀實踐大學服裝設計學系時，常常半工半讀在咖啡廳教課，後來決心從設計轉做插畫，並在2013年舉辦首場時尚插畫展，創作風格也走向隨興，不變的主軸是作品一定要部分留白，「Scarlett」創作源自於德國1名攝影師的作品，透過色彩交織重新演繹，最後選擇放在好友的店內展示，藉此回饋苗栗別具意義。

(中時 )