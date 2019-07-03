有關媒體報導「陸軍少將臉書洩漏部隊行程，遭批送解放軍免費情資」乙情，陸軍第十軍團指揮部今（3）日表示，副指揮官劉少將前往屏東福安宮參拜，並為官兵祈福，係基於部隊長期於該地區實施訓練，與地方維繫之良性互動；經檢視臉書內容，並無提及相關部隊動態與涉密資訊，並無洩密情事。

陸軍第十軍團感謝外界關心與提醒，未來仍將持恆宣導與要求公務資訊相關規範，並持恆落實各項戰訓工作，以不負國人所託。

(中時 )