少將臉書發文遭爆洩漏部隊行程 陸軍力挺沒洩密 19:192019/07/03 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 傳陸軍少將臉書洩漏部隊行程。 (示意圖／本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 有關媒體報導「陸軍少將臉書洩漏部隊行程，遭批送解放軍免費情資」乙情，陸軍第十軍團指揮部今（3）日表示，副指揮官劉少將前往屏東福安宮參拜，並為官兵祈福，係基於部隊長期於該地區實施訓練，與地方維繫之良性互動；經檢視臉書內容，並無提及相關部隊動態與涉密資訊，並無洩密情事。 陸軍第十軍團感謝外界關心與提醒，未來仍將持恆宣導與要求公務資訊相關規範，並持恆落實各項戰訓工作，以不負國人所託。 (中時 ) #陸軍 #部隊 #少將 #臉書 #洩密 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣觀巴迎暑假 3人同行1人免費 19:122019/06/30 旅遊 數位貨幣概念股 藏著值錢彩蛋 16:462019/07/01 財經 臉書詐騙猖獗 茉莉花鄉也受害 19:142019/07/01 生活 臉書總部收到沙林毒包裹 緊急疏散員工 08:372019/07/02 國際 《國際產業》疑似收到沙林毒包裹 ，臉書緊急疏散4大樓 10:002019/07/02 財經 臉書誹謗段宜康 男判刑2月 15:252019/07/02 社會 韓國瑜深夜臉書發文挺管中閔，批綠色執政「國之妖孽」 02:522019/07/03 政治 陸拳王下戰帖 館長開出場費：1千萬美元 09:402019/07/03 政治 館長出千萬美金才願應戰 陸拳王臉書再開嗆 10:072019/07/03 兩岸 館長接受陸拳王挑戰 改口一毛錢都不收 14:312019/07/03 政治 軍事熱門新聞 救救福特號！美修超航母向外求援 - 軍事 少將臉書發文遭爆洩漏部隊行程 陸軍力挺沒洩密 - 軍事 - 中時 美陸軍將購入500輛輕戰車 2025年部署 - 軍事 4國軍艦穿梭南海 陸射東風21D發威 - 軍事 損失慘重！俄最祕密潛艦大火 14死 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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