台灣1997年爆發口蹄疫，第1件通報案例的養豬場即在新竹縣，蔡英文總統、行政院農業委員會主委陳吉仲等人3日前往新竹縣新豐鄉視察，肯定政府及業者對於口蹄疫除疫及防疫的努力，並將向世界動物衛生組織申請非疫區，2名業者也在會中反映現今所遇到的問題。

新竹縣副縣長陳見賢、農業處副處長傅琦媺、新竹縣家畜疾病防治所長彭正宇等人也出席此場會議，彭正宇表示，1997年首件通報口蹄疫的案例即在新竹縣竹東鎮的養豬場，因此蔡英文、陳吉仲等人3日再到地方，也格外有意義。

蔡英文表示，自台灣成為口蹄疫區，損失1700億，她上任以來便積極推動新農業政策，不僅期望台灣能從脫離疫區，使人民吃到健康、安全的豬肉，也期望能再度恢復外銷，提升畜牧產業。

彭正宇表示，由於台灣近年對動物保護的重視，使得防疫人員業務重心偏離至動保，加上地方防治所職等低，人力不易招募；亦有畜牧業者提出，因為產業重勞動，也出現人手不足，期望能有外籍勞工協助，另有業者表示，北區化製場所不足，期望能增設。

陳吉仲則回應，先前因應非洲豬瘟，已有盤點台糖用地，將再設法新增化製場，短期則以現有場地的設施因應，至於引入外籍勞工則需跨部會洽談，對於防疫人力的部分，陳吉仲也表示，目前亦有向人事總局提出獸醫師專業加給，每月增加至8000元，期望使新進獸醫投入防疫工作。

台灣脫離口蹄疫區並拔針成功仍須世界動物衛生組織認證，蔡英文也表示，這已是一大鼓勵，世界先進國家也有努力40年才脫離的案例，不過脫離不代表不再發生，加上仍有非洲豬瘟威脅，仍需全力防疫。

(中時 )