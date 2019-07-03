蔡英文總統3日先前往新竹縣新豐鄉視察養豬場，隨後再至竹北市保安宮，與民眾互動並贈匾，再度肯定台灣對於口蹄疫除名及防治的努力，以及宣導近日台灣對於洗錢防制、漁業脫離黃牌的部分，「做台灣人很有面子！」

保安宮約有100多名民眾迎接蔡英文到來，縣議員張珈源在她致詞前，就打趣說，如果上周日高雄市長韓國瑜到新竹縣有30萬人，那麼保安宮就有5萬人到場，蔡英文也幽默「響應」，「真的很多」。

蔡英文也表示，台灣被列為口蹄疫區22年，使養豬產業損失高達1700疫，近日拔針滿一年，也將向世界動物衛生組織提出申請，使台灣正式成為口蹄疫非疫區，這也是有先進國家努力40年才做到的事，未來期使豬肉能再度外銷到國際。

蔡英文說，上任以來前段很辛苦，因為必須改革、打基礎，如今政績逐漸出現，民眾也有感政府很會做事，且會持家，稅收變多、福利也增加，民眾納稅也變少，且台灣在洗錢防制努力，已從觀察名單移除，漁業曾被歐盟舉黃牌警告，在打擊非法漁業的努力下，如今也離開黃牌名單。

「當台灣人很有面子！」蔡英文表示，上述多項努力都給予台灣正面的國際形象，代表台灣人遵守法律、可以信賴，她也呼籲，選戰開始後有很多假消息，歡迎大家加入她的官方LINE，會在第一時間告訴民眾正確的消息，不受假消息影響。

(中時 )