台南七股海鮮節將於7月13日至8月17日期間熱鬧登場。(曹婷婷攝)

暑期親子旅遊強檔「台南七股海鮮節」活動，將於7月13日至8月17日期間舉辦，今年一口氣推出《觀光赤嘴園挖文蛤體驗》、《揪團遊七GO》及《七股七寶宴》等精采活動，為行銷在地尚青七股七寶(虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣)，推出「七股七寶宴」，8月10日席開50桌，7月8日上午9點開放線上訂桌、每人限訂1桌，每桌只要4500元。

台南市長黃偉哲表示，市府整合「台南High一夏」活動，由七股海鮮節打頭陣，今年「觀光赤嘴園摸文蛤體驗」活動邁入第13年，開幕首周精心規畫「社區農特產展售」特賣。黃偉哲當場宣布加碼梯次名額，經費若有不足，由市府設法籌助。

七股區長徐屏屏表示，延續風土小旅行近年好口碑，今年規畫4大路線主題遊程，6月17日開放線上報名，回響熱烈，目前僅剩8月14日「農村探訪采風行」梯次還有名額，遊程熱賣可見七股特色旅遊無限魅力。

觀光旅遊局局長陳信安表示，觀光赤嘴園挖文蛤體驗7月13日將在六孔碼頭盛大開幕，特別邀請神秘嘉賓前來站台，此外，活動DM網羅觀光、民宿、餐廳及娛樂漁筏業者旅遊資訊，讓你輕鬆遨遊大七股，觀旅局也特別製作台南High一夏影片「台南ciao夏趴」宣告台南夏季活動開跑。

(中時 )