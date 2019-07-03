癌症和阿茲海默症之間有什麼關係？美國一項新研究發現，癌症存活者到中年之後、罹患阿茲海默症的機率相對降低。研究人員研判，和免疫系統功能的變化有關。

美國加州大學舊金山分校的流行病學生物統計學研究員羅梅洛（Monica Ospina-Romero）說，最新的發現顯示，和不曾罹患癌症的人相比，癌症存活病患的認知與記憶能力，相對來說較為出色。

由羅梅洛主持並撰寫的這項研究論文，發表在《美國醫學會雜誌（JAMA）》。研究團隊針對約1萬5千名在1949年以前出生、沒有癌症病史的人，從1998年（平均年齡50歲）開始每年接受兩次的記憶力測試，為期16年，期間有2千2百50人被診斷罹患癌症。研究發現，接受治療的癌症存活病患，在記憶力的測試表現，除了優於未罹癌者，這些病患罹癌後的記憶和認知能力，也比罹癌前要好。

這是過去研究癌症與阿茲海默關聯性的醫學專家，不曾發現的新結果。德州長老教會醫院的老年醫學專家柯文（Diana Kerwin）研判，這項發現的原因，可能和免疫系統有關。「罹癌病患的免疫系統在治療前後發生轉變，降低腦部退化的機率。」柯文指出，如果能確認罹癌病患採用的治療方式，就能提供更多訊息。

越來越多醫學研究顯示，癌症和阿茲海默症之間存在著負相關性，也就是罹患一種病治療存活之後，另一種病的罹患風險就相對降低。包括2013年美國哈佛醫學院、以及2017年美國霍普金斯大學的研究，都發現類似的結果。

阿茲海默症是失智症的一種，會影響腦部認知與記憶力。圖片來源：pixabay

造成癌症和阿茲海默之間的關聯性，研究團隊研判和化療有關。「化療會阻斷細胞增生的功能，罹患阿茲海默的腦部細胞也會出現分裂現象。」哈佛醫學院教授卓佛（Jane A. Driver）、德州阿靈頓紀念醫院神經學家康納（Kevin Conner）都提出相同見解。

癌症治療包括化療、放射線治療等，有時會引起病患認知功能的障礙，這種副作用稱為「化療腦（Chemo brain）」，包括計算能力和閱讀理解的能力下降，以及注意力集中困難等。多數病患在癌症治療過後，都能恢復正常。──德州長老教會醫院老年醫學專家柯文。

羅梅洛說，許多醫療研究都是為了發現和人體的相關性，進而找出新療法。「一旦確認這項關聯性的生物機制，我們就有希望進一步研究出減少阿茲海默和失智症的發生。」

資料來源：Health Line、JAMA Network、MDEdge

責任編輯：陳祖晴

(中時電子報)