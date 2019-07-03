台中地檢署檢察官陳隆翔因偵辦曲棍球協會涉嫌侵占公款案，遭監察院彈劾。陳隆翔3日表示，此事涉及他的信譽及司法形象，他自認所作所為坦蕩且可受公評，已向公懲會職務法庭聲請「公開審理」，希望藉由公開審理釐清外界質疑，並檢驗彈劾理由。

陳隆翔表示，職務法庭以不公開審理為原則，但是根據法官法57條「職務法庭審理案件均不公開。但職務法庭認有公開之必要，或經被移送或提起訴訟之法官請求公開時，不在此限」，也有所例外，管中閔彈劾案管中閔懲戒案，職務法庭也主動公開審理。

陳隆翔說，他偵辦曲棍球協會涉嫌侵占公款案，被指控涉及重大違失，他自認所作所為坦蕩、可受公評，有必要藉由公開審理向社會大眾釐清對他個人的疑慮，彈劾理由也應須受社會檢驗，因此爰依法官法第57條但書後段及職務法庭懲戒案件審理規則第25條第1項但書規定，請求以公開審理方式進行。

監察院以陳隆翔在偵辦曲棍球協會涉侵占公款案，在認事用法上有明顯違誤及違反辦案程序等重大缺失，通過彈劾案，移送司法院公懲會，將由職務法庭進行審理。

(中時 )