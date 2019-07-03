國民黨今（3）晚舉行最後一場政見發表會，聚焦「經濟、財政、環境、能源」議題，緊接在下周一進行民調，但黨內卻傳出「被做掉」雜音。鴻海董事長郭台銘晚間約莫7點抵達會場，但他未跟其他參選人循同樣的入口進入，因此未接受媒體訪問。

被問到是否可能脫黨參選，孫文學校總校長張亞中受訪表示，他永遠在思考讓國家走更好、使國民黨更理想的方法，「無論在任何場合，我會用國民黨身分，幫助國民黨打贏總統大選」。

張亞中說，前兩次政策說明會得到很多社會迴響與肯定，對於他在治國理念、論述、政策方向，都感覺到耳目一新，讓他更有信心。今天會持續發表具系統、邏輯且連續性的政策發言，就經濟、財稅、能源、環保方向做大論述，期待與各位共同分享。

他指出，國民黨如果能有一個完整、全新、前瞻的治國理念、論述、政策，一定可以得到全台灣人民的支持，最終贏得2020大選。

(中時 )