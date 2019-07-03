台灣女網一姐謝淑薇和姐妹檔詹詠然/詹皓晴今晚在溫布頓單、雙打分頭出擊，謝淑薇女單第二輪7：6（7：2）、6：3解決2013溫網女單四強的比利時好手佛莉普金絲（Kirsten Flipkens），生涯第3度闖進溫網女單32強，下一輪尋求再獲勝、追平去年16強個人最佳成績。

首盤一開始謝淑薇就率先破發，取得2：0局數領先，第3局原本有很好機會破發，可惜錯過2個破發點經過4次「丟是」後，還是被對手佛莉普金絲保發，一直維持一個破發球局領先的謝淑薇，第8局自己的發球局在換了新球後，先出現雙發失誤丟分，並陷入0：30落後，是小薇本戰第一次在自己的發球局分數落後，最終遭到佛莉普金絲破發，隨後佛莉普金斯再保發，局數5：4超前。

第一盤第10局謝淑薇連得4分保發，雙方局數5：5平手，最後進入搶七，謝淑薇在3：2之後連得5分，鎖定第一盤；第二盤一開始劇本和首盤相似，也是謝淑薇率先破發，2：0取得開門紅，儘管第3局謝淑薇也被破發，第4局再度把握機會破發，最終穩穩邁向勝利，拿下生涯對佛莉普金絲的第3勝。

這場比賽有不少台灣球迷到場替謝淑薇加油，場邊可以聽到熟悉的中文喊著：「謝淑薇加油！」她的弟弟謝政鵬也把握男雙賽前的空檔，進場替姐姐聲援。

(中時電子報)