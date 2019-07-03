楊皓如（右二）透露和友人私下常拿阿翔開謝忻（左）玩笑。（翻攝臉書）

藝人阿翔、謝忻婚外情風波延燒數周，神隱多時的謝忻近日被周刊直擊到恩師黃義雄（寇桑）墓園祭拜，並在現場下跪痛哭1小時，整個人暴瘦7公斤，相比之前憔悴不少，而日前外傳因為她當小三，讓不少好友對她失望，名嘴楊皓如也是其閨密之一，就表態無法講出「謝忻加油」這種話。

據《自由時報》報導，楊皓如日前和家人在上海歡慶41歲生日，不少好友都獻上祝福，但偏偏獨漏謝忻，她就坦言兩人已經失聯，並透露自己也是人妻身份，最討厭小三，面對好友變成第三者，楊皓如說兩人當然還是朋友，「但她做錯事只能自己承擔，畢竟社會觀感是最嚴重的。」不過她也無奈表示：「要我對她說『謝忻加油』，這種話我說不出口，謝忻妳到底在搞什麼啊？」

另外，楊皓如透露和韋汝等友人，以前都以為謝忻和阿翔只是緋聞關係，便常常拿這件事開謝忻玩笑，沒想到兩人竟然真的搞不倫，但她以謝忻是射手座的觀點來分析，直指對方的心不容易走進去，「但如果有，形式上的東西其實不重要。人生就這麼短短一回，妳不會後悔曾做過的事情，但妳會後悔妳沒做的事，她就是活得盡興為主」，對翔忻一事，坦言「其實我也不意外。」

(中時電子報)