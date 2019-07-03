鳳小岳和馬志翔3日為品牌形象影片出席活動，馬志翔許久沒有螢光幕前作品，他自認常去衝浪，同時準備導演工作，暑假將接拍新片，談到導演魏德聖正在籌備史詩大片「豐盛之城」《臺灣三部曲》，是否會參演？馬志翔表示2人偶爾用簡訊溝通：「他要幹大事，所以有需要幫忙的就儘管說！出勞力都可以。」他日前甚至夢到探班魏導劇組。

馬志翔笑言，夢中見到魏導親自演出還化身大軍領袖，帶領大批人馬向前衝，「我和其他工作人員都傻眼！」更神奇的是，他隔天傳簡訊關心魏導時，對方竟回應：「我昨天正在寫這一場戲的分鏡。」證明儘管2人許久沒合作，好友間依然心有靈犀。

鳳小岳和馬志翔則繼《艋舺》後再度合作，當時馬志翔擔任一個月的副導，鳳小岳則是片中「太子幫」成員，2人已升格為人夫，不過鳳小岳進度超前，大談爸爸經，去年結婚的馬志翔則表示：「一切順其自然，沒有避孕。」更直呼鳳小岳的小孩可愛，若生了女兒，樂意湊成兩小無猜。

鳳小岳表示3歲半兒子很活潑，昨早騎摩托車載兒子上菜市場，兒子竟脫口而出：「爸爸：我會講話了！」還曾說過：「爸爸你需要工作，我需要看卡通。」讓他哭笑不得。鳳小岳偏好帶著孩子出門，不但能消耗兒子精力，也能多讓他認識世界，不過兒子還是有螢幕偶像「佩佩豬」，一家人用投影螢幕看影片時，鳳小岳就會告訴他：「爸爸也是幹這個的！」

(中時 )