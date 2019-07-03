ROAV OVERSIZE系列的「ANNE」，設計靈感來自安海瑟薇，6980元。（有橙國際提供）

ROAV研發全球最輕薄外掛式折疊太陽眼鏡FUSION系列。（有橙國際提供）

ROAV OVERSIZE系列的「JENNIFER」，設計靈感來自珍妮佛羅培茲，6980元。（有橙國際提供）

ROAV研發全球最輕薄外掛式折疊太陽眼鏡FUSION系列。（有橙國際提供）

來自洛杉磯的眼鏡品牌ROAV EYEWEAR進軍台灣，3日找來今年入圍金曲獎最佳新人的Karencici演繹2019年春夏新品。談到金曲獎當天母女倆憑驚豔四座的穿搭攻佔各大媒體版面，Karencici還在紅毯上替媽媽徵友，她透露：「現在沒有認真找上門的，都是一些雜七砸八的。」再度重申：「歡迎對媽媽好、年紀不要太小的人。」

Karencici首度參與品牌活動，她先前想買一副方便攜帶的太陽眼鏡，上網搜尋因而認識ROAV品牌。對她而言太陽眼鏡是最不可或缺的單品，「因為我常常素顏出門，喜歡Oversized的款式可以遮住臉。」

ROAV打造出全球首款最輕薄的折疊式太陽眼鏡，採用簡單的機械鉸鏈、0.6毫米薄鋼，將太陽眼鏡厚度下降至8毫米，重量只有15公克。春夏主打的OVERSIZE系列以好萊塢名人為謬思命名，像是亞瑟小子、珍妮佛羅培茲、安海瑟薇、坎達兒珍娜、碧昂絲以及艾莉西亞凱斯等。

(中時 )