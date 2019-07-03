國民黨今天晚間舉辦總統初選第3場的「國政願景電視發表會」，韓國瑜、郭台銘、周錫瑋、朱立倫、張亞中等5位總統參選人三度較勁。

國民黨總統初選第3場國政願景發表會3日在台北舉行，黨主席吳敦義（左三）與參選人韓國瑜（右起）、張亞中、朱立倫、郭台銘、周錫瑋一同牽手高喊「國民黨加油」。

國民黨今天晚間8點在台北市台大醫院國際會議中心舉辦總統初選第3場的「國政願景電視發表會」，主題為經濟、財政、能源與環境，韓國瑜、郭台銘、周錫瑋、朱立倫、張亞中等5位總統參選人三度較勁，各自發表12分鐘主論外，再回答在4項議題中抽出的2道題目，每題回答時間3分鐘。

高雄市長韓國瑜在政見發表打頭陣，首先就先向蔡政府抗議，管中閔受到不平待遇，希望大家都能擦亮眼睛，直指堂堂一位台大校長被惡整，非常不公平，全國要用理性都該靜下心來思考，我只問一個問題，如果管中閔是民進黨籍，他會受到這樣屈辱嗎？抨擊蔡政府踐踏學術等自由，希望全國民眾能當管中閔後盾。

韓國瑜接著又問經濟２０年來最好，大家有感受到嗎？抨擊台北高雄同工不同酬，一個台灣兩個世界，只重視數字的做法，造成南北發展嚴重失衡，貧富南北差距越來越大，他想法與一般知識份子不一樣，希望能做到「翻轉貧富、平衡南北」。

對於規劃經濟未來，韓國瑜也擬定六大改造工程，其中包括在安全無虞、人民安全下，他主張重新啟動核四。

根據抽籤結果，第1階段主論發表先後順序為韓國瑜、張亞中、朱立倫、郭台銘、周錫瑋，第2階段的Ｑ＆Ａ第1題回答順序為周錫瑋、郭台銘、朱立倫、張亞中、韓國瑜，第2題順序為郭台銘、朱立倫、張亞中、韓國瑜、周錫瑋。

4大議題中，環境題為「各項數據都顯示空氣汙染已對國民健康造成嚴重威脅，每年有非常多人因空氣污染而喪命，如果您當選中華民國總統，要如何有效改善空氣污染問題？」

能源題為「蔡英文總統就任以來，採取躁進的『非核家園』政策，藐視『以核養綠』公投結果。如果您當選中華民國總統，請問臺灣的能源政策如何才能永續發展？」

經濟題為「蔡英文總統就任以來，台灣面臨嚴重的缺水、缺電、缺工、缺地及缺人才等5缺問題，成為阻礙台灣投資的最大障礙，請問如果您當選中華民國總統，您要如何解決5缺問題，促進經濟發展？」

財政題為「蔡英文總統就任以來，財政紀律敗壞，政府債務升至歷史新高，預算執行不力，租稅制度不公，抗稅示威不斷，金融產業萎縮。請問如果您當選中華民國總統，如何維持財政穩健、租稅公平？」

前台北縣長周錫瑋3日出席國民黨總統初選第3場國政願景發表會。（黃世麒攝）

高雄市長韓國瑜3日出席國民黨總統初選第3場國政願景發表會。（黃世麒攝）

前新北市長朱立倫3日出席國民黨總統初選第3場國政願景發表會。（黃世麒攝）

孫文學校校長張亞中3日出席國民黨總統初選第3場國政願景發表會。（黃世麒攝）

前鴻海董事長郭台銘3日出席國民黨總統初選第3場國政願景發表會。（黃世麒攝）

國民黨總統初選第3場國政願景發表會3日在台北舉行，參選人韓國瑜（右起）、張亞中、朱立倫、郭台銘、周錫瑋出席。（黃世麒攝）

(中時電子報)