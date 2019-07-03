劉德華（華仔）下週為《掃毒2 天地對決》來台宣傳，粉絲將有機會近距離與天王互動！他預計在12日晚8點出席西門町國賓大戲院的映前活動，與影迷面對面互動。華仔此次和古天樂合作，古天樂相當珍惜機會，「很難得可以有一次機會和劉德華正面對壘的演出機會。」尤其聽到對方說他的表現「值得一讚」，讓他感到很開心，更表示完全不介意扮演反派。

古天樂在化身毒梟和華仔一路廝殺，他表示：「無論角色是黑還是白，最重要的是要如何詮飾『地藏』的內心複雜世界，地藏可能沒有任何理由就做出瘋狂的事，有很大的發揮空間。」他還為造型下了不少功夫，特地留小鬍子、接假髮，扮無辜商人時更愛左擁右抱「外國金絲貓」，一場被美女環繞玩樂的戲碼，他聽到導演邱禮濤說要多拍幾次，搞笑說：「哇！那我不是很吃虧嗎？」

古天樂與華仔在片中是20多年的好友，談到兄弟情，古天樂透露目前還是和以前同學有聯絡，「兄弟之間是會有誤會，不開心，但時間久了，回頭看就會覺得當時不開心的其實是很小的事了。」他也難得透露與舊識的小趣事，「有同學拿了以前的照片來看，我一看嚇一大跳，怎麼現在大家頭髮都不見了啊！但我的頭髮還在喔！」該片12日上映，華仔映前入場票券將於4日早11點開賣。

(中時 )