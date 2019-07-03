在TVBS八點檔《女力報到》飾演排長宋志強的羅平，秘娶德國金髮美女，而且連混血女兒都快8個月大了！他前陣子向劇組告假一個月，原來是為了秘密籌辦海外婚禮，他3日透過電視台宣布已於6月29日、老婆Madlen生日當天，在女方家鄉德國舉行婚禮完成終生大事！不過原本只公佈結婚消息的他，稍晚被媒體發現老婆在私人臉書放了一家三口照當作大頭照，他這才進一步承認小孩已快8個月！

人還在歐洲的羅平透過經紀公司表示，其實拍《女兵日記》之前，兩人就有結婚共識，只是因為《女兵》播出後大受歡迎，劇集延長，所以兩人婚事一延再延。此次赴德國結婚是取得TVBS副董陳剛信祝福及許可，才向劇組告假一個月。他透露老婆目前在台灣汽車代理公司工作，加上本身喜歡潛水，所以在經營副業開發潛水app。

他與楊晴一路從去年的《女兵日記》、《女力報到》配對，螢幕情侶形象深植人心，這段時間一直秘密籌劃婚事的他透露：「劇組只有讓好友楊晴知道我的婚事！因為拍戲，我們培養了很好的友情與默契，會跟她分享與Madlen的近況，我也會與Madlen報告拍戲內容，因為和楊晴有太多放閃的劇情」。

喜歡下廚的羅平竟是靠廚藝贏得美人心。他說：「在偶然的朋友料理聚會中，Madlen主動來認識我，因為她覺得我料理東西超好吃，兩人興趣相同而交往3年，如今感覺時間差不多了，彼此都想共組家庭認識兩人不同家鄉文化，所以決定結婚。」他這次向劇組告假一個月，除了回到Madlen家鄉德國舉辦婚禮，同時也會到歐洲進修料理課程以及到希臘度蜜月，預計7月中回台繼續投入《女力》劇組拍戲，「大家要等我回來喔！」

(中時 )