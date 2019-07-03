羅塞里尼的作品也吸引了奧斯卡影后英格麗褒曼，兩人從惺惺相惜到結為連理，震驚了當時影壇。（金馬執委會提供）

金馬影展與臺中市影視發展基金會合辦的《金馬經典影展：義大利電影課》，一網打盡37部作品的「超級影癡套組」台北場一推出便迅速完售，此次吸引影迷朝聖的理由除了「教科書級」的影史經典，更能一賭當代巨星安娜麥蘭妮、英格麗褒曼、蘇菲亞羅蘭、莫妮卡維蒂、馬斯楚安尼、亞蘭德倫的風采，其中還包含一段義大利影壇的三角關係。

義大利新寫實主義的開山宗師羅塞里尼與安娜麥蘭妮、英格麗褒曼兩大影后分別有段情史，意外在片單隱隱呈現而備受矚目，安娜在義大利影壇擁有崇高地位，她的演技跟羅塞里尼的《不設防城市》共同改寫電影史，兩人銀幕外的交集，眾所皆知，羅塞里尼更讓安娜在《愛》中展現「獨角戲」的驚人的演技幅度。

然而羅塞里尼的才華也吸引奧斯卡影后英格麗褒曼，兩人從惺惺相惜到結為連理，震驚了當時影壇，甚至被視作醜聞，但他們無畏流言蜚語，一連合作了《火山邊緣之戀》、《歐洲51年》和《義大利之旅》，也讓英格麗的形象千變萬化。安娜情場失意後演出《玫瑰夢》拿下奧斯卡影后，巧合的是下一任得主，竟是和羅塞里尼分手後重回好萊塢的英格麗，令人感嘆「人生如戲」！

(中時 )