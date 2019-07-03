中華職棒選秀， 南華棒球隊大滿貫六位入選味全龍，圖為運動學程一年級內野手張政禹。（南華大學提供）

中華職棒選秀， 南華棒球隊大滿貫六位入選味全龍，圖為運動學程二年級投手蔡明憲。（南華大學提供）

中華職棒選秀， 南華棒球隊大滿貫六位入選味全龍，圖為旅遊系三年級捕手全浩瑋。（南華大學提供）

中華職棒選秀， 南華棒球隊大滿貫六位入選味全龍，圖為運動學程一年級外野手林孝程。（南華大學提供）

中華職棒選秀， 南華棒球隊大滿貫六位入選味全龍，圖為旅遊系三年級投手黃東淯。（南華大學提供）

南華大學近年來推廣棒球運動，培育體育選手不遺餘力，成立棒球隊3年來各項比賽成績亮眼，繼2018年投手翁瑋均在中華職棒大聯盟選秀會上獲Lamigo桃猿隊於第一輪指名，今年中華職棒大聯盟選秀145位好手中選63人，南華大學就有6位選手入選味全龍隊。

每年的中華職棒季中選秀會都吸引許多優秀選手前來挑戰叩關職棒，今年有145位選手參與創史上新高，選秀過程也更加刺激。

在激烈的競爭中，南華大學旅遊系三年級投手郭郁政、捕手全浩瑋、投手黃東淯、運動學程一年級內野手張政禹、外野手林孝程、二年級投手蔡明憲共6位球員皆入選「味全龍隊」，其中郭郁政更在第四輪時就上榜。

南華大學指出，郭郁政曾獲107年全國成棒甲組春季聯賽投手獎第5名；張政禹，揮棒的穩定度與力量明顯提升，安打率也大幅增加，防守方面身材、接球的協調性、柔軟度都很不錯，反應和頭腦也都很清楚，降低失誤率後有機會成為1名出色的游擊手，更曾獲中華民國大專校院107學年度棒球運動聯賽公開組一級，打擊獎第1名。

南華大學校長林聰明表示，成立棒球隊培育體育選手首重品德與團隊紀律，球隊在嚴謹的管理之下，每位選手都相當自律，為讓球隊訓練更加精進，南華大學棒球隊在總教練蔡仲南帶領下，於7月1日至7月29日前往大陸南京進行移地訓練。

(中時 )