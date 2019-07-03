今年大學指考今天結束，多數科目比去年簡單，預期各校系錄取分數會提升。專家預估，一類組（社會組）採計5科校系的錄取分數會比去年提高8到15分，二類組提高5到10分，進醫學系至少要432分，但上台大醫學系要460分。

今年各校系錄取分數，升學專家劉駿豪說，物理、化學、生物等3科都算簡單，帶動第三類組（醫學相關）校系的分數提高7到12分，要進各大學醫學系，英、數、物、化、生等5科至少要考432分。

不過劉駿豪進一步指出，台大醫學系今年繁星推薦比去年增加6個名額、個人申請增加10個名額，導致考試分發名額少了16個名額，僅剩52個名額，因此估計今年錄取分數上升到460分，比去年的453.3分多了6.7分。

劉駿豪表示，今年歷史、地理及公民等3科比去年簡單，因此一類組採計5科校系的錄取分數會比去年提高8到15分，預估台大法律系財經法學組加權後的錄取分數是463分；但若是採計國、英、數乙等3科的商管校系，錄取分數會提升2至5分。

至於二類組校系，因為國文、物理、化學比去年簡單，英文及數學甲則持平，因此預估今年錄取分數會提高5到10分。劉駿豪推估，採計國、英、數甲、物、化等5科的台大電機系，錄取分數約437分。

劉駿豪認為，今年進台大門檻，一類組5科要410分，比去年的400分提高10分；二類組則要390分，比去年的383分提高7分。如果要進中山、中正、中央及中興等「中」字輩大學的二類組學系，5科要考335分以上。

(中時 )