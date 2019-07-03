嘉義縣議員何子凡指出，吳鳳公園及吳鳳紀念園區缺乏管理、雜草叢生，造成地方治安很大的困擾，希望縣府能有積極作為。（何子凡提供）

嘉義縣議員3日在縣議會質詢時指出，嘉義縣台18線旁由縣府管理的吳鳳公園及吳鳳紀念園區缺乏管理、雜草叢生，造成地方治安很大的困擾，希望縣府能有積極作為，何子凡也建議，可利用現有工地可以規畫跟開發，爭取阿里山茶博館設置在吳鳳紀念園區現址，吳鳳公園也可改建成日本道之驛方式行銷嘉縣農產。翁章梁則回應，會再評估。

何子凡說，他日前勘查吳鳳公園及距離1公里左右的吳鳳紀念園區，發現兩處閒置荒廢、缺乏管理，都可以玩「生存遊戲」了，過去阿管處曾借吳鳳公園作為遊客中心，勘查過程還被阿管處以前的看板自動播音聲響嚇一跳，誤以為「鬧鬼」。

何子凡進一步指出，吳鳳公園位在阿里山公路旁，交通便利、遊客多，建議縣府可研擬改建成日本常見的「道之驛」模式，與嘉義縣農會合作，行銷嘉義縣農特產品；何子凡也建議，縣府極力向中央爭取建置茶博館，可考慮選在吳鳳紀念園區，離台18線近交通方便。

翁章梁說，會續辦BOT招商，目前農委會無補助地方蓋茶博館案例，仍在繼續爭取中，吳鳳紀念園區是否改做茶博館，會納入評估。

經發處工商發展科長柯凱譯表示，吳鳳紀念園區縣府2010年收回後，BOT委外經營案，目前仍在研擬細節與尋找潛在投資業者，預計今年9月重新公告招商，另，吳鳳公園因過去得標業者解約，目前仍以促進民間參與公共建設BOT委外經營為目標進行。

(中時 )