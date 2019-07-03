高雄市長夫人李佳芬3日下午前往探視屏東愛心阿嬤林英美，大家搶著合照、簽名。（潘建志翻攝）

高雄市長夫人李佳芬3日下午到屏東市的台灣關懷急難救助協會，探視長期為街友免費供餐的愛心阿嬤林英美，除了鼓勵阿嬤外，也捐出5萬元善款；阿嬤則稱讚李佳芬有「第一夫人的感覺」，也要李先忙選舉，不用把她的事放在心上，她會堅強撐下去。

林英美因為先生罹癌痊癒後發願行善，14年來風雨無阻為街友免費供餐，並為獨居或行動不便的街友提供送餐服務，為此她甚至賣掉2棟房子，到處募款、借貸，自己卻住在租來的鐵皮屋裡，有人罵她瘋子也不以為意。目前她四處籌款，希望建造「沐愛家園」來照顧獨居老人。

林英美曾與韓國瑜有一面之緣，在韓剛開始要選高雄市長還沒爆紅時，她便被韓的誠懇及親切態度吸引，當時與韓的合照現在就貼在備餐工作區旁。她一直希望韓國瑜有機會能來看看她，沒想到市長夫人李佳芬得知消息後，竟在3日低調前往探視，讓阿嬤大吃一驚，並感動到流下眼淚來。

李佳芬和阿嬤開心聊天，她說「很心疼阿嬤為社會付出那麼多。」得知阿嬤在籌建「沐愛家園」遇上困難，希望來看能不能幫忙什麼事情，也可以請學生來幫忙家園的後續設計及興建。

阿嬤則謝謝李佳芬的好意，希望她和韓市長現在能夠先全力拚選舉，不要因為她的小事而耽擱。她說自己14年來為街友供餐，遇到這麼多困難都撐過去了，蓋棟房子難不倒她。

李佳芬突然現身也吸引大批韓粉前來合照，也有人穿上國旗裝索取簽名。林英美說，李佳芬很有氣質，為人又親切，「很有第一夫人的感覺」，並拉著李佳芬去看自己與韓國瑜合照。她說希望未來有機會韓國瑜也能到屏東市來看他。

(中時 )