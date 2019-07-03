就在謝淑薇於溫布頓草地錦標女單第二輪獲勝之後沒多久，女雙姐妹檔詹詠然/詹皓晴也傳回捷報，第一輪6：2、6：4擊退持外卡參賽的地主組合達特（Harriet Dart）/鄧恩（Katy Dunne），晉級第二輪。

詹詠然和詹皓晴上周在伊斯特本網球賽女雙奪冠，是姐妹倆本季第三座冠軍，這座冠軍似乎也給她們帶來好運氣和信心，溫網第一輪面對英國組合，雖然首盤兩度遭破發，但也四度破了對手發球局，第二盤雖曾陷入0：3落後，雙詹卻也連追3局追平局數，第7局雖然對手保發再度取得領先，但雙詹再連保帶發連下3局，順利獲勝。

詹詠然今年雙打成績不錯，在法國網球公開賽和克羅埃西亞搭檔多迪格（Ivan Didig）衛冕混雙冠軍，和妹妹詹皓晴搭檔以來，過去在溫布頓僅於2016年晉級到女雙第二輪，其他兩次都是兵敗第一輪，希望帶著今年的好狀態，將姐妹倆溫網戰績刷新。

(中時電子報)