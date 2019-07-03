國民黨總統初選民調下周一展開，未參與初選的前立法院長王金平今（3）早示警指各陣營充斥「被做掉」疑慮，呼籲黨中央提防綠營干擾初選。國民黨主席吳敦義隨即在中常會建議王擔任民調小組「總督導」，引發王反批「轉移焦點無法解決當前危機」，吳晚間受訪期盼「王院長不要只提問題，能監督以排除民調疑慮」。

國民黨今晚舉行最後一場國政願景政見發表會，聚焦於「經濟、財政、環境、能源」議題，晚間高雄市長韓國瑜、孫文學校總校長張亞中、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋依序入場，鴻海董事長郭台銘則悄悄進入會場，未接受媒體訪問。

國民黨主席吳敦義下午於中常會上提案邀請前立法院長王金平擔任民調小組「總督導」，此建議一出，王金平立即以「轉移焦點，無法解決當前的危機」發表聲明，被問到此時，吳敦義晚間出席政見發表會前受訪表示，他提出民調很重要，有一些是不能夠不小心，因此他對民調有顧慮，就請他來做督導，乃是尊重他，不是叫轉移焦點，而是真正針對焦點來解決。

吳敦義說，希望王院長，不要只提出問題，希望王能來監督，使民意調查過程完全能夠排除疑慮，才是良好的處理，希望王院長能做總督導，在督導下的民調更完美無缺，這是他的期待。

(中時 )