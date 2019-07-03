鴻海集團旗下富泰華公司協理翁世芳，涉嫌與合作廠商勾結，以高於市定價格替公司採購產品，並竄改瑕疵產品為合格，再私下向廠商索取「好處費」，鴻海集團察覺有內鬼，怒告翁男違反「誠信廉潔約定書」，須返還違約金、公司虧損額等共1000萬元，新北地院今審結，判翁男須賠償1000萬元，可上訴。

判決指出，翁男為富泰華公司的產品開發處協理，長年派駐深圳市工作，負責新產品的研發及測試等，2012年起與策維公司、圖德公司勾結，私下洩漏富泰華產品打樣規格參數，甚至親派自家工程師到策維公司，協助解決技術問題，再利用職位之便，將圖德公司產品測試驗收結果竄改為「合格」。

此外，翁男向公司建議「圖得產品是最好的」，誘騙公司以高於市定價格向對方採購，成交後再向對方索取「好處費」，導致公司大量虧損。

鴻海指控，翁男違反與公司簽訂的「誠信廉潔約定書」，依約須返還2012年至2014年任職期間、共3年的報酬，包括員工分紅、績效獎金、年終獎金等共1443萬餘元，以及違約金500萬元、不正當得利人民幣2967萬8691元、公司所受利益損害的2799萬逾元等。

鴻海表示，得知翁男犯行後，原有意與她理性商談，但他無視公司善意，屢次以敵對態度刁難，公司實在忍無可忍，考量曾經合作情份，僅求償1000萬元。

翁男辯駁，「誠信廉潔約定書」中明定違約者應支付「最近3年的報酬」，但最近3年應是指「自通知時起回推3年」，但他近3年自鴻海取得報酬為0元，且該契約屬於由雇主訂定的「定型化契約」，條款應以「文字」來解釋，不該由鴻海公司恣意解釋。

新北地院審理認為，翁男明顯違反誠信廉潔約定，須返還公司「最近3年」內的報酬，鴻海公司求償有據，判翁男須賠償1000萬元，可上訴。

(中時 )