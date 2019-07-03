台灣科技人才流向大陸已持續數年，這些人才在大陸發展後返回台灣重新發展的寥寥無幾。一位曾在竹科工作的陳姓晶片工程師接受港媒訪問時指出，在大陸做3年的收入等於在台灣做8年，而且在大陸發展空間更大，這兩者是他決定長期在大陸發展的主要原因。

香港《南華早報》報導說，來自台灣的41歲陳姓工程師(James Chen)曾服務於竹科頂尖晶片製造商，與台灣數十萬科技工作者一樣，他過去也認為自己將在新竹科技園度過他整個職業生涯，這裡是全球最重要的半導體製造中心之一，駐有400多家企業。

但如今，這已經是陳先生在廣東大陸企業工作的第6個年頭。陳說，他目前負責為公司組建自己的團隊，沒有重返台灣的計畫，而做這個決定並不困難，因為在大陸發展空間更大，在台灣發展平台相對較小。

《觀察者網》報導表示，目前沒有官方資料顯示有多少台灣人在大陸科技公司工作，但一項被廣泛引用的統計資料指出，包括商人、企管人員、學生及其家人在內，約有9%的台灣人口生活在大陸，相當於200萬人。行業觀察人士指出，這一趨勢在過去幾年變得更加明顯。

報導說，為減少對外國企業的依賴，大陸方面加緊吸引台灣的技術人才，特別是在半導體領域。大陸在晶片生產方面的進步，在很大程度上是與台灣企業合作的結果。台灣著名晶片廠都在大陸設廠或開辦合資企業，並將島內有經驗的工程師與管理人員派到大陸。

大陸行業觀察人士表示，與韓國人和日本人相比，來自台灣的人是最好的選擇，因為兩岸說著同一種語言，有著相似的文化背景，並且以勤奮著稱。

報導表示，而更多的機會和更高的薪水，被認為是吸引台灣資深工程師轉戰大陸的關鍵因素。台灣的104人力銀行去年的調查顯示，台灣晶片行業中層管理人員的平均年薪約為台幣200萬元，而大陸企業的平均年薪則高達台幣450萬元（約合人民幣100萬）。

一位業內人士說，「對他們中的許多人來說，3年在大陸賺到的錢，相當於在台灣8年賺到的錢。」這樣的待遇很難讓台灣的工程師拒絕，不過相對於薪資，更多的機會、更廣的人脈與個人發展前景，恐怕才是主要的原因。

(中時電子報)