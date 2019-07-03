愛情電影《隱形情人》，由《飯飯之交》奧莉薇亞瑟比（Olivia Thirlby）、《忍者龜：變種時代》的亞倫瑞奇森（Alan Ritchson），與性感女神梅根福克斯（Megan Fox）主演。故事描述一個被眾人遺忘的「隱形女孩」，因為無人可見，而從事偷拍爆料的工作，偶然間卻被綜合格鬥拳手薛恩看到了，讓她重燃被世人所看見的希望。新奇題材與浪漫劇情讓本片在今年的布魯克林電影節(Brooklyn Film Festival)首映後，一舉拿下觀眾票選獎。

演出格鬥拳手的男主角亞倫瑞奇森，正是飾演《忍者龜》系列中霸氣滿點的「拉斐爾」，之前皆是以忍者龜的樣貌演出，這次在新片中終於展現「真人肉體」，超結實的大肌肌也在預告中表露無遺，讓女粉絲們看得口水直流。

除了有MAN度爆棚的裸身格鬥戲碼讓女粉絲們眼睛大吃冰淇淋，亞倫也在片中展現鐵漢柔情的一面，與「隱形女孩」奧莉薇亞談起浪漫的「隱形戀愛」，甚至還有一場屋頂上的親熱床戲，浪漫唯美度破表，也因為是隱形女孩的「第一次」，讓奧維莉亞在片中羞喊：「不知道怎麼做了啦！」該片12日上映。

(中時 )