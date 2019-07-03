苗可麗與連俞涵在《一千個晚安》被猜測是母女關係。（三立）

苗可麗是個開明有智慧的媽媽。（三立）

金鐘視后苗可麗在三立台灣好戲《一千個晚安》演出身份神秘的「寬姐」，被觀眾懷疑是連俞涵劇中的生母的她，現實生活中有個相處如朋友般的女兒，為了能與女兒沒有代溝，她透露自己常常「不恥下問」，「請她教我，或撒嬌請女兒幫忙」，難怪有人會笑問她：「妳真是當媽的嗎？」

說起平常母女相處，苗可麗說自己對女兒的教養方式完全採開放政策，她會支持女兒所有的選擇，但過程會分析利弊跟她討論，如果她還是堅持自己的選擇，苗可麗就會開始跟女兒一起享受所有的過程，不管是好的或壞的，身為媽媽也覺得都是生命中寶貴的經驗。

苗可麗覺得女兒比她勇敢多了，所以她可以放女兒一人海外遊學，孩子做了很多她不敢做的事情，如果經濟許可，讓孩子多去看看世界，學習獨立生活所需面對的狀況或學習，會是孩子們在學校學不到的，「與其告訴她不如讓她自己面對與體會」。有的父母不伸手管孩子的生活會覺得不像父母，苗可麗卻覺得不難，原來她是位超民主的媽媽，她表示自己從「不管」，都是用聊天的方式交換意見，而且從來沒罵過女兒，她總認為每個人都是獨立的個體，「沒有因為我是誰，而覺得自己可以凌駕別人之上，雖然她是女兒，也覺得該尊重，但她必須學習面對承擔自己的選擇」！

而要做個不被女兒抱怨的母親其實真不容易，她笑說：「盡力做好一切！」一切以愛為出發點，讓女兒學習當個感恩且懂得付出的人，她就能同理媽媽為她的付出」，所以抱怨不會出現在她們的生活或她自己的人生中，讓不少人羨慕。

而魚與熊掌很難兼得，有時也會因為工作忽略女兒的生活，她只能盡力做好一切，她的名言是「如果只能做到80分！那就把80分做滿，而不執著在那少了的20分！」她想可能也是因為相處方式，讓女兒是個充滿愛且感恩的孩子。而問到和女兒之間成長過程最難忘的事情，她毫不考慮說是母女每次出遊，每個過程都很難忘，像最近她突然請到假，陪女兒去香港參加國標賽，這種經驗也是滿滿的感動！

(中時 )