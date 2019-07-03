言承旭拍《求婚大作戰》露出燦笑。（圖／翻攝自是小陳啦-微博）

網友分享偶遇言承旭。（圖／翻攝自是小陳啦-微博）

42歲言承旭日前現身金曲獎頒獎典禮，被外界指看似憔悴、說話有氣無力，還有網友好奇是否與舊愛林志玲閃婚有關。今(3日)有不少網友在四川成都某間傳統市場撞見言承旭，可見他穿黑色T恤，露出久違的陽光燦笑，還向一旁的粉絲開心比耶，原來是忙拍攝新片《相親大作戰》。

言承旭和林志玲情纏17年，上月初林志玲閃嫁給Akira，言承旭則表示事先不知情，但很祝福對方，月底言承旭回台參加金曲獎，可見他面容憔悴，聽到林志玲問題尷尬拒答，不久他被曝下台後忙趕場幫陳美鳳慶生，才露出了久違笑容。

今有網友在成都撞見言承旭和任素汐在市場拍戲，言承旭依舊頂著蓄鬍造型，但心情明顯已放晴不少，更微笑跟路人比耶打招呼，網友說：「言承旭在我家樓下拍攝，在線追星」，其他網友回應：「哥還比耶呢，說明哥不生氣還很接地氣啊」、「他沒有生氣呀一直都在笑」、「戲名叫相親大作戰」、「就是大暖男一枚」。

(中時電子報)