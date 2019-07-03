雲林縣一所小學廁所，今上午驚傳有男子在裡面暴斃，期間有很多民眾進出廁所都以為是「流浪漢在睡覺」不要吵他。直到有名男老師上前探看，發現男子沒有氣息，才趕緊報案。

聯合報報導，死者是當地出獄不久的毒品列管人口，早上學校如往常般有很多民眾進來運動，參加社團等活動，期間許多人出入廁所，很多人都有看到死者就倒臥在廁所裡面，有目擊者表示，當時上廁所有看到他很安詳的躺在在地上，因學校常有流浪漢，所以上完廁所就離開。直到上午10點左右，學校一名男老師看到他還躺在廁所地上叫醒他，才發現男子早已斷氣，趕緊報警。

警方到場後封鎖現場，發現附近沒有可疑的器物，廁所也無打鬥的跡象。警方調查，死者陳姓男子43歲，剛出獄沒工作是毒品列管人口，四處流浪且酗酒，原本在學校附近的空屋，被驅趕後，才跑到學校，可能是身體不適而暴斃廁所，待警方調查釐清。

(中時電子報)