新北男嬰家中趴睡窒息亡 母依過失致死罪緩起訴 20:242019/07/03 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北地檢署起訴。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市一名僅數月大的嬰兒在家中臥室睡覺時，自行翻身趴睡導致窒息，母親發現後嚇壞，立即送醫搶救但仍回天乏術，新北地檢署今依過失致死罪將母親予以緩起訴處分，應於屆滿前2月內支付3萬元予公庫。 檢方指出，雷女身為人母明知孩子未滿1歲，事發當下僅她一人照顧嬰兒，應密切注意嬰兒的睡姿、身體狀況等，卻疏於注意，導致嬰兒趴睡窒息死亡，顯有過失，考量她無犯罪前科，愛子情深，飽受喪子之痛，應足使她懊悔終身，不忍再加刑責，為避免憾事發生，今依過失致死罪將雷姓母親予以緩起訴處分 (中時 ) #過失 #嬰兒 #起訴 #過失致死罪 #窒息 也許您會感興趣 推薦閱讀 社區財委斷鋼筋遭質疑 控妨害名譽不起訴 14:562019/06/29 社會 蹭臀還噴精 露鳥男性騷起訴 15:262019/06/29 社會 醫療蟑螂全台騙透透 檢起訴要求「強制工作」 10:382019/07/01 社會 韓女研究生陽明山泡湯亡 業者「善盡提醒」不起訴 13:342019/07/01 社會 投資「Emgoldex」歐洲黃金違法？檢不起訴 14:452019/07/01 社會 無良社工 盜領癌末婦百萬老本起訴 18:432019/07/01 社會 嗆正宮「死賤人」恐嚇殺全家 嗆辣小三被訴 10:322019/07/02 社會 不滿遭檢舉違反保護令 男酒後怒砍對方 16:292019/07/02 社會 名嘴談韓國瑜護唇膏被告 檢不起訴 04:102019/07/03 社會新聞 別讓總統不開心 川普抗議氣球無法飛高 16:342019/07/03 國際 社會熱門新聞 躲在涵洞愛愛 工人偕少年輪流嘿咻少女 - 社會 - 中時 自強號車廂男子隨機殺人 已在嘉義被逮捕 - 社會 大「旗」跡 台東捕獲5百公斤巨怪級旗魚 - 社會 調查官公車私用 調查局督察處查辦 - 社會 - 中時 中市酒駕大執法 拒測7件罰逾百萬元 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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