新北市一名僅數月大的嬰兒在家中臥室睡覺時，自行翻身趴睡導致窒息，母親發現後嚇壞，立即送醫搶救但仍回天乏術，新北地檢署今依過失致死罪將母親予以緩起訴處分，應於屆滿前2月內支付3萬元予公庫。

檢方指出，雷女身為人母明知孩子未滿1歲，事發當下僅她一人照顧嬰兒，應密切注意嬰兒的睡姿、身體狀況等，卻疏於注意，導致嬰兒趴睡窒息死亡，顯有過失，考量她無犯罪前科，愛子情深，飽受喪子之痛，應足使她懊悔終身，不忍再加刑責，為避免憾事發生，今依過失致死罪將雷姓母親予以緩起訴處分

(中時 )