楊珮潔6年沒談戀愛。（TVBS）

Eason慘遇桃花劫。（TVBS）

TVBS歡樂台《女人我最大》邀請唐綺陽老師分享「12星座下半年的戀愛運」，魔羯座的楊珮潔說，自從進了《女大》已經空窗6年了，完全沒人追，魔羯座在唐綺陽的排行榜裡是「悲慘第一名」，唐老師解釋「有桃花但不好，但至少還有」，射手座的黃伊宣（Eason），在排行榜裡是桃花運第三名，不過唐綺陽指出，下半年射手座不是大好就是大壞，大好就是跟林志玲一樣，馬上閃婚了喔！

空窗6年之久的楊珮潔自嘲已經滯銷很久，都沒人追，唐綺陽老師馬上猜到：「是你太忙了吧！」楊珮潔說好像自己沒太多的心思去迎接下一段戀情，原本4月戲殺青後要去台中旅行，朋友也熱情的說要幫他相親，男生條件也都還不錯，互相加了IG，但正當要去旅行時，經紀人說他有舞蹈節目想找她去比賽，楊珮潔也馬上答應，之後就全心投入比賽，直到現在都還沒跟那男的見面。

Eason已單身兩年，他上半年的戀愛運普普，但別人都是「桃花運」他是「桃花劫」，因為發生很可怕的事情。他說之前跟朋友一起去唱歌，他感覺其中有一個女生跟他有莫名的默契，Eason為了測試這個女生是否對他也有好感，點了一首男女對唱，果不其然，到了女KEY的時候，曖昧對象拿起麥克風唱歌，Eason心想：「這個中了！」結束之後，Eason貼心送女生回家，因為看女生喝多了，走路有點搖搖晃晃，送她到大廳，然後看著女生自己上樓。

當天過後，Eason原本以為會有進一步發展，孰料隔天早上朋友就跟他說，那位女生在FB PO文「昨天晚上到底發生甚麼事？我全身都是瘀青」，沒想到有朋友在底下留言「是Eason送你回家的」，這句話把Eaosn害慘了，因為他不知道這女的前男友有黑道背景，而且沒有分乾淨，Eason的FB突然湧進超多小弟來留言「大哥的女人你也敢動」「你出門小心一點」，讓Eason覺得也太衰了吧。

(中時 )