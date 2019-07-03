澳洲有一名81歲的爺爺下體竟持續「勃起」超過3個月，直到後來因無法順利小便，才趕緊送醫檢查，沒想到造成他勃起超過3個月的原因竟是膀胱癌。

根據《每日郵報》報導，這名爺爺一開始「勃起」就已感到疼痛，但並未立即尋求治療，直到他已連續15小時沒有小便才被送至醫院檢查。醫生替這名爺爺做了掃描後，發現膀胱壁上有個3公分左右的腫瘤，確認患有侵襲性膀胱癌。醫師Ryan Pereira表示，癌細胞將陰莖中的血液吸走並固定在海綿體四周，才會導致他持續勃起3個月。

泌尿科醫師Richard Viney則解釋，這個症狀正確來說其實不算是勃起，而是腫瘤填滿了陰莖，對此已無治療方法，該男子恐會慢慢死去。

事實上，該名患者也曾證實，在尿液裡有看到血。而這點就是膀胱癌最常見的徵兆。

根據英國國民保健署(NHS)表示，吸菸是造成膀胱癌最常見的原因。而患者自四歲起就開始學習吸菸，甚至每年會吸超過100包的煙。另外，由於膀胱癌發展需要一段較長時間，因此患者通常是老年人。

(中時電子報)