國民黨總統初選今晚展開最終場國政發表，面對棘手的能源問題，高雄市長韓國瑜剛剛表示，蔡政府提出的「非核家園」是花大錢的騙局，因此，他提出「2035、5050計畫」，就是要在2035年把台灣碳排放的發電方式降至50％，另外50％使用乾淨能源，也就是在安全無虞、人民同意的情況下繼續使用核能，「包括重新啟動核四」。

(中時 )