轟「非核家園」花大錢騙局 韓國瑜拋重啟核四 20:312019/07/03 中時 朱真楷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜3日出席國民黨總統初選第3場國政願景發表會。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統初選今晚展開最終場國政發表，面對棘手的能源問題，高雄市長韓國瑜剛剛表示，蔡政府提出的「非核家園」是花大錢的騙局，因此，他提出「2035、5050計畫」，就是要在2035年把台灣碳排放的發電方式降至50％，另外50％使用乾淨能源，也就是在安全無虞、人民同意的情況下繼續使用核能，「包括重新啟動核四」。 (中時 ) #核四 #韓國瑜 #非核家園 也許您會感興趣 推薦閱讀 金門高粱韓國瑜酒上市 6千萬助公益 17:382019/06/30 生活 韓國瑜：大家眼神 期待不一樣的台灣 19:492019/06/30 政治 韓國瑜批：民進黨就在搞一國兩制 21:262019/06/30 政治 台灣政情 民進黨搞一國兩制－韓國瑜勢如破竹 爭取支持 04:102019/07/01 話題觀察 竹政治人物挺韓 呼籲下架民進黨 04:102019/07/01 話題觀察 藍營大團結 30萬人現身挺 韓批小英 一國兩制 04:102019/07/01 政治要聞 再創奇蹟 韓藍營共主最強母雞 04:102019/07/01 政治要聞 「罷韓」側翼來了 王世堅幫韓國瑜出壞主意 18:402019/07/01 政治 真正風度哥！網讚：韓砲口始終對外 12:242019/07/02 政治 被網友拍到在電梯裡累翻 韓國瑜爆原因 18:042019/07/03 政治 政治熱門新聞 除了韓國瑜！他怒了：竟沒人敢罵蔡政府無法無天 - 政治 館長接受陸拳王挑戰 改口一毛錢都不收 - 政治 高雄有淹水嗎？在地人曝真相網樂翻 - 政治 陸拳王下戰帖 館長開出場費：1千萬美元 - 政治 直播》國民黨第3場政見會 韓國瑜主張重新啟動核四 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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