台北電影節秒殺完售的日本電影《海角上的兄妹》，導演片山慎三及女主角和田光沙即將於下週一連三天來台訪問，為感謝台灣觀眾的支持，片山特別錄製給台灣觀眾的影片，並表示這是他初次造訪台灣，十分期待看到台灣觀眾的對於影片的反應，雖然片山是首度來台，卻是從以前就很喜歡台灣電影，例如侯孝賢《悲情城市》和楊德昌《牯嶺街少年殺人事件》，最近更是迷上九把刀《那些年，我們一起追的女孩》。

片山曾經在2007年與韓國名導奉俊昊在電影《東京狂想曲》合作，跨越語言及種族界限，兩人從工作夥伴也成為了私底下的好朋友。片山表示他把初剪版本給導演奉俊昊觀賞後，奉俊昊十分激賞這部處女作，激動傳訊息給片山，說他是個走火入魔的電影導演，將賣淫和障礙者題材十分殘忍地結合在一起，但即使如此電影還是美得強而有力，令他刮目相看。

故事描述日本海港小鎮，腿瘸的良夫在工作上受挫，收入無法應付生活所需，然而他無意間得知自閉症的妹妹真理子會跟鎮上的男人發生關係收取金錢。明知非法賣淫的行為不可為，為了讓兩人活下去，良夫開始當起了皮條客，沒想到這個舉動讓他接觸到妹妹以往不曾讓自己見過的悲喜之情，讓他心情五味雜陳。隨著恩客接二連三，此時妹妹的身心靈開始起了變化…。

(中時 )