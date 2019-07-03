新任金防部指揮官賀正布達典禮。軍聞社提供。

參謀總長沈一鳴上將今日主持後備指揮部指揮官及金防部指揮官任職布達交接暨授勳頒獎典禮。典禮上午在金防部擎天廳舉行，先後進行印信交接，以及新任官宣誓；隨後，沈一鳴代表嚴部長，頒授姜振中中將與賀政中將四等寶鼎勳章及陸光甲種二星獎章，藉以表彰他們任內的卓著貢獻，隨後在後備指揮部舉行布達典禮。

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