後備指揮官與金防部指揮官今交接布達 20:482019/07/03 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新任後備指揮官任姜振中布達典禮。軍聞社提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新任金防部指揮官賀正布達典禮。軍聞社提供。 參謀總長沈一鳴上將今日主持後備指揮部指揮官及金防部指揮官任職布達交接暨授勳頒獎典禮。典禮上午在金防部擎天廳舉行，先後進行印信交接，以及新任官宣誓；隨後，沈一鳴代表嚴部長，頒授姜振中中將與賀政中將四等寶鼎勳章及陸光甲種二星獎章，藉以表彰他們任內的卓著貢獻，隨後在後備指揮部舉行布達典禮。 (中時 ) #指揮 #布達 #典禮 #金防部 #交接 也許您會感興趣 推薦閱讀 金曲獎成音葛萊美等級 04:102019/06/29 娛樂新聞 史上第一位女指揮家勵志故事 台北電影節搶先看 10:502019/06/29 娛樂 Lulu主持金曲獲認可 收老蕭補品、憲哥裸照 14:272019/06/30 娛樂 不敢相信摘金孫盛希怕領錯獎 04:102019/07/01 娛樂新聞 林明溱埔里主持福興溫泉區聯外道路新闢工程動土典禮 16:152019/07/01 生活 悲嘆之歌 呂紹嘉給NSO的馬勒拼圖 18:462019/07/01 生活 新任參謀總長沈一鳴上將今正式就職 23:422019/07/01 軍事 軍事熱門新聞 救救福特號！美修超航母向外求援 - 軍事 詹氏防衛：美台軍售「正常化」 為減少中共不滿 - 軍事 4國軍艦穿梭南海 陸射東風21D發威 - 軍事 黑鳥SR71飛行員透露3馬赫時如何觸摸上帝的臉 - 軍事 少將臉書發文遭爆洩漏部隊行程 陸軍力挺沒洩密 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。