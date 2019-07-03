行政院會明將討論司法院函送「刑事訴訟法」及「刑事訴訟法施行法」部分條文修正案。政務委員羅秉表示，本次修法是為落實司改國是會議分組決議，建立「金字塔化」的刑事訴訟制度，並強化一審事實審查功能。但行政院已參考律師公會全聯會、台北市律師公會及法務部意見，提出較現制嚴、較司法院版寬鬆的折衷版，希望院會能順利通過。

羅秉成說，刑事訴訟制度對上訴二、三審的條件相對寬鬆，因此上訴案件相當多，被形容為「圓筒型」，案件積累影響司法效率；司改國是會議中，分組決議要進行「金字塔化」訴訟改革，也就是修正上訴要件，讓上訴案件減少，形成成金字塔化。

另外，為使案件分流，羅秉成也說，這次修法也多了審查庭程序，讓「明案速判、疑案慎斷」，建構分流訴訟制度。目前是建立堅實的第一審制度，不要留一些問題到二審，讓問題到二審時還要反覆調查。

羅秉成並表示，各界對司法院所提的金字塔化確實有不同意見，主要是擔心上訴規定太嚴，影響當事人上訴權益，政院已聽取律師公會全聯會及法務部意見，提出較現制嚴、較司法院版寬鬆的折衷版，希望院會能順利通過。

(中時 )