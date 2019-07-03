台大校長管中閔遭監察院以違法兼職彈劾，公務員懲戒委員會昨大陣仗公開審理。對此，高雄市長韓國瑜今在國民黨最終場的國政發表中，一開場就用了2分鐘聲援管中閔。他說，堂堂台大校長被蔡政府整整惡整1年多，有理性、勇氣、理想的民眾要靜下心，如果管中閔是民進黨籍會受到這種屈辱嗎？每天喊民主、民主的民進黨，怎能如此踐踏學術自由、大學自主、知識分子？「我要用這個寶貴時間，全力支持管中閔，對民進黨提出抗議！」

台大校長管中閔昨遭公務員懲戒委員公開審理，事後管中閔在臉書發文發表聲明，新的政治迫害就是以「深文周納」與「羅織構陷」來入人於罪。稍晚，韓國瑜也在臉書發文指出，「我是台灣人，我挺管校長，我們不能再沉默」。

就在發臉書聲援管中閔後，韓國瑜剛剛在國民黨最終場政見會中，儘管第一階段的申論只有短短12分鐘，但他卻花了2分鐘、6分之1的時間對管案表達聲援。

韓國瑜說，以前台大在他那個年代，是只要考上台大，在幫祖宗燒香時「爐都會發火」；結果，現在堂堂台大校長卻被整整惡整1年多，蔡政府還為此換掉3位教育部長，民主被蔡英文總統嚴重傷害。

韓國瑜說，全國有理性、勇氣、理想的民眾要靜下心，「我只問一個問題，如果管中閔是民進黨籍，會受到這種屈辱嗎？」他強調，蔡政府如此踐踏學術自由、大學自主、知識分子、台灣最高學府校長，全國民眾要擦亮眼睛，「民進黨每天喊民主、民主，但這樣做是完全沒辦法被接受的。」因此，他決定用這個寶貴時間全力支持管中閔，對民進黨提出抗議。

(中時 )