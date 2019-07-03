國民黨總統初選第三場國政願景電視發表會今晚登場，孫文學校總校長張亞中發言強調，在能源問題上，將堅持三原則，能源政策方面以法國為師，以「減碳無煤」為目標、「以核養綠」為方法，而核廢料當然是個問題，但現在的科技已能處理，未來更是方便，因此若當選總統，將立刻重啟核四，也堅信一個能夠不受民粹意識形態綁架、遵守國際社會規範、照顧百姓生活需要的國家，才能受人尊敬，才會是個偉大的國家。

張亞中堅持的能源三原則，包含必須遵守國際社會的減碳規範，碳愈少愈好；第二、避免傷害健康，能源愈乾淨愈好；第三、方便經濟濟發展及照顧一般百姓生活需求，能源愈便宜愈好。

張亞中並提及，環保與經濟本為一體，終極目標都是為了人民的生活幸福，而做為總統，自己將以瑞士為師，要讓中華民國成為全亞洲最重視環保的國家，讓世人肯定與尊敬。他指出，瑞士除了環保，觀光也是中華民國學習的榜樣；觀光是無煙囪的環保產業，也是真正的庶民經濟產業，受惠面非常廣，更是永遠留在台灣不會移走的產業，觀光建設的成果，也是所有民眾都可享用的。

他進一步說，台灣有世界級的山水景觀，有豐富的中華文化底蘊、多元的宗教建築、多彩的宮廟慶典、傲視全球的故宮文物，有多元美食的傳統，更有一流的美食創意者，自己將融合觀光、經濟、文化與環保，目標是把台灣打造成「世界的中華文化之都」與「全球的蔬食之都」，相信若以「中華文化」與「環保美食蔬食」作為全球定位，台灣一定是個受世人尊敬的偉大國家。

(中時 )