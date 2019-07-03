有業者計畫在嘉義縣東石鄉台61線雲嘉大橋附近設立養雞場，周邊鰲鼓村、港口村居民憂心污染環境，影響生活，成立反養雞場自救會，3日前往鄉公所陳情，嘉義縣府農業處畜產科長張安吉回應，申請案未完成會勘，會將意見轉達給業者。

東石鄉民代表徐明勳、鰲鼓村長李銘春、港口村長丁振管今日號召50多位村民在鰲鼓長壽會館，喊出「抗議！拒絕設置養雞場！」。李銘春坦言，如果設置雞場，恐怕數十年都得面臨雞屎臭味和廢水污染，為下一代，一定要站出來反對。

徐明勳表示，用理性表達訴求，希望業者撤銷申請，若執意要蓋，附近養殖業者常放炮趕野鳥，鄰近廟宇常有宗教遶境放鞭炮，到時把雞群嚇到「挫屎」，居民可不負責任。

據了解，業者申請3場養雞場，一場面積約0.7公頃，預估飼養6萬隻白肉雞，已送縣府審查，另2場面積共0.8公頃，目前由東石鄉公所進行初審，尚未提出飼養品種及數量。

(中時 )