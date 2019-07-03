大陸國家主席習近平3日與保加利亞總統拉德夫舉行會談。兩國元首一致決定，將陸保關係提升為戰略夥伴關係。習近平指出，保加利亞是最早與大陸建交的國家之一。兩國建交70年來，傳統友誼得到繼承和發揚。希望雙方以兩國關係提升為戰略夥伴關係為新起點，攜手應對國際風雲變幻的考驗。

習近平強調，雙方要互尊互信，加強政府、立法機構、政黨等各方面交往，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續給予彼此堅定支持。兩國對國際形勢有很多相同或相似看法，要共同維護以多邊主義和國際法為基礎的國際體係。

習近平表示，陸方高度重視陸歐關係，堅定支持歐洲一體化進程，堅定支持歐盟團結和壯大，堅定支持歐洲在國際事務中發揮更重要作用，這不是權宜之計。希望新一屆歐盟機構保持對華政策的穩定性、連續性，與陸方一道，在相互尊重、公平正義、合作共贏基礎上攜手推進陸歐和平、增長、改革、文明四大夥伴關係建設。

拉德夫指出，很高興在慶祝保陸建交70周年之際訪華。保陸關係提升為戰略夥伴關係，將進一步夯實兩國關係的基礎。「一帶一路」倡議有利於世界和平與繁榮，保方願深度參與，充分發揮自身區位優勢，成為連接歐洲和亞洲的門戶和樞紐。

保方願與陸方加強貿易、運輸、航空、物流、金融、創新、地方、人文等領域交流合作，歡迎大陸企業加大對保加利亞投資。保加利亞支持多邊主義，支持世界貿易組織，願與陸方加強協調配合。

(中時 )