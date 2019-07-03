「一平方公尺的宇宙．樹屋有蛙－大型阿生青蛙攝影展」，7月6日起將在安平樹屋開展，圖為橙腹樹蛙。(曹婷婷翻攝)

到安平樹屋賞蛙趣！台灣36種蛙類，高達14種是台灣才有的特有種，由台南市政府文化局舉辦「一平方公尺的宇宙．樹屋有蛙－大型阿生青蛙攝影展」，7月6日起將在安平樹屋開展，歡迎大小朋友來認識台灣青蛙生態，透過攝影及講座「聽」見夏夜蛙鳴！

文化局表示，本次展覽特別與知名生態攝影作家「大型阿生」合作，展出精湛青蛙生態攝影作品，樹屋裡還布置熱帶雨林植栽及各類蛙鳴聲音，展期間並規畫有野外昆蟲攝影與青蛙生態保育等專題講座，以及樹屋蛙蛙玩偶見面會等，此外還提供限量青蛙獨家商品販售。

「大型阿生」是國內知名自由生態攝影作家，自2003年起開始生態攝影及生態教育，除了書本與影像著作，所撰文章與攝影作品亦常刊於各攝影與自然雜誌及各生態相關攝影聯展，10多年來持續於全台各地山林拍攝自然生態影像。

安平樹屋是人類與生態共生的特殊場域，文化局希望透過展覽讓大家認識台灣蛙類及其生態系統重要性，突顯台灣生態保育議題。

「大型阿生」提供52張精彩青蛙生態攝影作品，包含台灣30種蛙類，其中12種還是台灣特有種，有7種更列名為珍貴稀有保育類野生動物。其中，最神秘、拍蛙者最難拍到的夢想魔王－珍貴稀有保育類的「橙腹樹蛙」，以及國內現知數量最稀少的珍貴稀有保育類野生動物「豎琴蛙」，以及超萌「艾氏樹蛙」，也將在展覽揭開神祕面紗，可說是不可不看的重點。

文化局也貼心提醒想參觀展覽的朋友，可多加利用近期推出的「台南古蹟漫遊券」，除古蹟門票優惠外，憑券還享園區消費優惠，更好康加碼享十鼓仁糖文創園區、左鎮化石園區、台南市美術館購全票75折，漫遊券使用無限期，這次來台南逛不完，下次來還可以繼續玩！

(中時 )