大S、小S及范曉萱與阿雅在《我們是真正的朋友》四姊妹合體遊緬甸。（WeTV）

小S被路人認出。（WeTV）

大S草莓包成為熱搜冠軍。（WeTV）

大S、小S及范曉萱與阿雅在WeTV《我們是真正的朋友》四姊妹合體遊緬甸，繼信擔任嘉賓後，本期節目邀請到黑人陳建州出任嘉賓，當他一現身，四姊妹驚呼尖叫，大小S一見到好友興奮地跳上前去迎接，給予黑人一個無尾熊抱，並呈現「胸貼胸」狀態，還關心問他「是從哪裡來的？」黑人還給了范曉萱一個新娘抱，開心抱著她轉圈，讓范曉萱樂地說：「你來了好開心！」網友直呼好想看四姊妹與黑人鬥嘴。

四姊妹合體遊緬甸，大S被書店店員認出是《泡沫之夏》的女主角尹夏沫，讓她又驚又喜，小S見狀吃醋，主動介紹自己是「夏沫的妹妹」，還跟店員大虧阿雅：「你認識阿雅嗎？她是一個普通人！」大S打趣說全亞洲人應該都看過《流星花園》，小S先回：「這點我就不跟你爭了！」隨後又說「但也有很多人看過《康熙來了》」試圖扳回一城。小S後來在街頭被粉絲認出，粉絲瘋狂想與她拍照，她表現超鎮定一一與粉絲合影，大S不以為然地說，「這下小S可美了！」范曉萱也笑回：「她今天心情一定很好！」

大S在節目中揹的一款草莓包，近來成少女爭先恐後瘋狂想擁有的單品，「大S草莓包」更一度成為熱搜冠軍，討論量居高不下，她開心回應：「少女心炸裂的草莓包和姊妹們的旅行才更配！謝謝你們喜歡我的草莓包。」小S也說這趟旅程是此生最美好的回憶。

節目中也聊及女明星打肉毒桿菌，大S說，「我沒有打啊，我已經沒有再打了。」被小S抓語病「已經」，大S則說自己當時為了出書而親自試驗效果，而且是很多年前，讓小S稱讚這是一種專業的姿態，反虧阿雅是「沈迷」，阿雅見狀反擊小S：「我哪有沈迷啊，妳現在連眉頭都皺不起來還敢說我！」姊妹們互虧展現好友情。

(中時 )