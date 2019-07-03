孫文學校校長張亞中3日出席國民黨總統初選第3場國政願景發表會。（黃世麒攝）

國民黨總統初選第三場國政願景電視發表會今晚登場，議題聚焦經濟、財政、環境及能源。在財稅政策方面，孫文學校總校長張亞中發言表示，將以「適度的稅收、友善的稽徵」為原則，拋出4項承諾；另一方面，他也強調，不管任何政治體制、推動任何政策，要成功就要有一個廉能的政治結構，而做為總統自己將以身作則，與家人都不會和利益團體、派系團體掛勾，「如有官員貪汙，絕對嚴懲，絕對追究到他死為止！」

張亞中在第一輪發言指出，若擔任總統，會積極抓住中國大陸的經濟機會與市場，但也必須提醒大家，沒有政治上的「和平」，既不可能做到「開放」，也不會有兩岸經濟的穩定；若國民黨的兩岸政策仍是「一中各表」，就無法創造兩岸穩定和平，所謂的「自經區」或「兩岸經貿政策」，也註定效果非常有限。

張亞中說，台灣不是個大國，不可能什麼產業都想做，必須在全球產業鏈中找到最適合的定位；在這個複雜多變的世界，政府行政團隊的能力與視野肯定是不夠的，自己將推動「共治」與「開放」，讓民間與政府共同決定我們的產業政策走向。

在創造政府財政收入方面，張亞中說，將參考成功先進國家成立「主權財富基金」，找優秀的專業經營團隊，為國家創造財富；身為孫中山先生的信徒，相信民生主義的目的是均富，將落實房地合一實價課税，做到漲價歸公。

在財稅政策方面，張亞中提出4大承諾，首先國家應該視需要而徵稅，今年稅收超徵多少，隔年減稅多少；第二，推廣「共治」精神，引入NGO仲裁機制，協助釐清法院與人民的稅款爭議；第三，政府應有效率，不要再有「萬年稅單」，為了追查一張稅單毀了一家人、一家公司，同一事由稅款爭訟或爭議超過六年都未定，不得再課徵；第四，稅收成本須由目前的1.0％，大幅降低至國際標準的0.5％以下，將簡化稅目、降低稅收成本，廢棄高昂稽徵成本的落伍稅制，相關改革二年內完成。

張亞中還說，在民進黨執政下，台灣已是個不公義的社會，刪減軍公教的退休金就是一個違憲與不公義的例子；做為總統，絕對會維護憲法所保障的財產權，原本該給退休軍公教多少錢，就給多少錢，一毛都不少，另外，自己還將提出真正的年金改革計畫，讓所有的勞動者，包括軍公教與勞工，未來用統一的計算標準來處理退休金及年金，避免職業矛盾、世代矛盾。

張亞中還強調，歷史可見，不管任何政治體制、推動任何政策，要成功就要有一個廉能的政治結構，而做為總統，自己會以身作則，與我的家人不會和利益團體、派系團體掛勾，如有官員貪污，絕對嚴懲，絕對追究到死為止，「我會把中華民國打造成為一個服務型的國家。我始終認為，一個廉能的國家，才能得到信任，受人尊敬，才有可能成為偉大的國家。」

(中時 )