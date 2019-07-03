全聯獨家冰品，枝仔冰城農作系列冰淇淋－紅豆、花生、芋頭，嚴選在地小農農作製作，100g x 3入，原價120元，12日至8月8日特價99元。（全聯提供）

全聯26日推出獨家新品，百吉棒棒冰-鳳梨風味，與屏東慈惠善導書院合作開發，採用友善環境耕種，115g x 5入，99元。（全聯提供）

全聯新品，義美太妃糖雪糕、60g x 4入，無添加色素，台灣生乳製作，並於外層灑上Coating焦糖的杏仁顆粒，原價122元，9日至8月8特價100元。（全聯提供）

全聯25日前有飲料冰品積分活動，累5積分＋199元或10積分＋169元可換購市價680元的福利熊x「印花樂」獨家聯名保冷袋野餐墊，有粉藍和粉紅2款。（全聯提供）

全聯25日前有飲料冰品積分活動，累5積分＋199元或10積分＋169元可換購市價680元的福利熊x「印花樂」獨家聯名保冷袋野餐墊，有粉藍和粉紅2款。（全聯提供）

全聯冰品和飲品拜72年來最暖春、夏季和社群網美分享所賜，上半年冰品銷量較去年同期成長4成，捧出破億冰品，其中，3月搶先賣的「小美黑糖珍奶雪糕」，近3.5個月夯賣120萬盒、業績近1億元，穩居上半年冠軍寶座。

第2至5名依序是義美牛奶冰棒－紅豆、阿奇儂冰沙－芒果、義美紅豆粉粿牛奶冰棒、小美冰淇淋－香草，顯見老牌的小美與義美最受青睞，傳統的紅豆、香草等口味最討喜。

至於消暑飲料，今年以來銷售前3名的飲料都賣超過200萬瓶，第一名是可堆出超過1200座台北101的「舒跑」，其次是伯朗咖啡 、悅氏礦泉水。本月25日前包含「小美黑糖珍奶雪糕」、同樣是IG必曬的聯名冰品「阿奇儂ｘ初鹿牧場雪糕」，與等冰、飲品全聯價69折起。

今年全聯首度推出飲料冰品積分樂活動，25日前買冰、飲品單筆滿50元可獲1個積分，累積5積分＋199元或10積分＋169元，換購與台灣設計師印花布品牌「印花樂」獨家聯名的保冷袋野餐墊，可裝30瓶飲料或60罐啤酒，也能攤開來當野餐墊，預計活動期間可帶動整體業績增2成。

(中時 )