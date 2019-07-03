全聯冰品和飲品拜72年來最暖春、夏季和社群網美分享所賜，上半年冰品銷量較去年同期成長4成，捧出破億冰品，其中，3月搶先賣的「小美黑糖珍奶雪糕」，近3.5個月夯賣120萬盒、業績近1億元，穩居上半年冠軍寶座。
第2至5名依序是義美牛奶冰棒－紅豆、阿奇儂冰沙－芒果、義美紅豆粉粿牛奶冰棒、小美冰淇淋－香草，顯見老牌的小美與義美最受青睞，傳統的紅豆、香草等口味最討喜。
至於消暑飲料，今年以來銷售前3名的飲料都賣超過200萬瓶，第一名是可堆出超過1200座台北101的「舒跑」，其次是伯朗咖啡 、悅氏礦泉水。本月25日前包含「小美黑糖珍奶雪糕」、同樣是IG必曬的聯名冰品「阿奇儂ｘ初鹿牧場雪糕」，與等冰、飲品全聯價69折起。
今年全聯首度推出飲料冰品積分樂活動，25日前買冰、飲品單筆滿50元可獲1個積分，累積5積分＋199元或10積分＋169元，換購與台灣設計師印花布品牌「印花樂」獨家聯名的保冷袋野餐墊，可裝30瓶飲料或60罐啤酒，也能攤開來當野餐墊，預計活動期間可帶動整體業績增2成。
(中時 )
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