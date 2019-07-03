好萊塢最近瘋狂迷上有機芹菜汁，一位被封為養身大師的名流建議每早空腹飲用，標榜可美膚、減重，甚至減緩偏頭痛與痛風，難道芹菜真的是萬靈丹嗎？

香菜、薑黃、杏仁，還有羽衣甘藍，好萊塢每隔一陣子就瘋狂追捧一種超級食物，這一回輪到了芹菜。

美國有機蔬果汁專賣店Juice Press跟上這波熱潮，推出12盎司（約355cc）的冷壓有機芹菜汁，售價7美元（約台幣217元），不到幾天就成為店內第3熱銷的飲料，以只有單一成分的飲品來說，成績非常亮眼，「我以前對芹菜一點感覺都沒有，它不是很顯眼。」CEO卡許（Michael Karsch）都很驚訝芹菜突然大受矚目，其實這多虧好萊塢明星們的大力推崇。

包括葛妮絲．派特洛（Gwyneth Paltrow）、金．卡達珊（Kim Kardashian）、米蘭達．可兒（Miranda Kerr）都為芹菜汁背書，一時之間社群網站IG上到處是女孩兒們手捧翠綠色芹菜汁的照片，芹菜汁一躍成為美國2019上半年最紅的蔬果汁。

這些女星、網紅或養身愛好者，其實都是安東尼．威廉（Anthony William）的信徒，這位經常出現在螢光幕前、被推崇為養身大師的暢銷作家，自稱某種「最高的靈」會提供他精確的健康資訊，他在每一本著作都標榜每早空腹喝16盎司（約473cc）的有機芹菜汁，能改善一切健康問題，包況美膚、抗癌，以及減緩偏頭痛和痛風，但是芹菜真那麼萬能嗎？

芹菜確實被公認是降血壓、顧血管的得力助手。去蒂及葉後，每100克熱量只有12卡，還含有1.3克膳食纖維。降血壓、抗氧化、控血糖、降血脂，是芹菜四大好處，但是美國營養與飲食學會（Academy of Nutrition and Dietetics）發言人阿勒瓦羅（Sandra Arévalo）表示：「光靠單一食物，無法讓疾病『痊癒』。」

2017年曾有一份研究表示，芹菜所含的類黃酮與多酚能減少發炎、癌症與糖尿病風險，但還需要更多研究來佐證芹菜與這些效果的直接關聯性。

芹菜中其實大部分是水分。圖片來源：pixabay

另外，芹菜屬於高鉀蔬菜，限鉀的腎臟病患不宜多吃；芹菜中特有的香豆素，具有抗凝血功能，服用抗凝血的的人也不宜食用。美國註冊營養師史奈德（Jessica Crandall Snyder）則表示，芹菜60%都是水分，一早飲用芹菜汁，其實和喝水差不多；芹菜所含的維生素Ｋ與脂肪一起攝取，吸收效果較好，所以空腹飲用不見得比較有益。

「芹菜汁沒有特別神奇的地方。」史奈德說，如果芹菜汁讓你一早神清氣爽，喝喝也無妨，但要靠芹菜汁治百病，那真是天方夜譚了。

資料來源：The New York Times、Vanity Fair、Shape

責任編輯：陳祖晴

(中時電子報)