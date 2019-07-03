頂呱呱於2018年插旗美國紐約，與全球擁有近250間手搖飲品牌「美國功夫茶 Kung Fu Tea」合作，推出經典組合「炸雞配珍奶」後，今年5月再於台北東區開設第一間「炸雞配珍奶」複合概念店，引發排隊熱潮，6月也進擊開設新莊店。

7月11日更將於花蓮開設全台第3間複合店，推出前50位客人「免費送」百香果綠茶爆爆珠活動。此外，7月11日至31日，點任一組合餐，可以39元加價購兒童雞塊、地瓜巴比棒、多多綠茶中杯、蜂蜜檸檬大杯擇一。

(中時 )