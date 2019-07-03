頂呱呱第三間「炸雞配珍奶」複合店 花蓮開幕 22:182019/07/03 中時 吳奕萱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 頂呱呱攜手美國功夫茶進軍花蓮。（頂呱呱提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 頂呱呱於2018年插旗美國紐約，與全球擁有近250間手搖飲品牌「美國功夫茶 Kung Fu Tea」合作，推出經典組合「炸雞配珍奶」後，今年5月再於台北東區開設第一間「炸雞配珍奶」複合概念店，引發排隊熱潮，6月也進擊開設新莊店。 7月11日更將於花蓮開設全台第3間複合店，推出前50位客人「免費送」百香果綠茶爆爆珠活動。此外，7月11日至31日，點任一組合餐，可以39元加價購兒童雞塊、地瓜巴比棒、多多綠茶中杯、蜂蜜檸檬大杯擇一。 (中時 ) #珍奶 #炸雞 #頂呱呱 也許您會感興趣 推薦閱讀 千頌伊也瘋狂？大邱炸雞啤酒節7月嗨翻登場 06:022019/06/30 旅遊 首屆台中珍奶節起跑 票選10大珍奶抽機票 17:182019/07/01 生活 拿坡里「炸雞專賣店」開幕 還有30公分超長薯條 17:182019/07/01 旅遊 黑沃咖啡創「黑糖黑玉拿鐵」 台中珍奶節首度曝光 21:562019/07/01 財經 台中珍奶節 票選10大抽好康 04:102019/07/02 地方新聞 揭秘拿坡里好吃原因！網淚推：被披薩耽誤的炸雞店 14:512019/07/02 風格 六角布局日本再有斬獲 Chatim日出茶太成拓店最快茶飲品牌 16:482019/07/02 財經 《觀光股》六角強攻日本珍奶熱，日出茶太拚展至35家 10:342019/07/03 財經 玩食熱門新聞 免費爽吃94天！麥當勞麥脆雞開箱文大賽7／3起跑 - 旅遊 - 工商 六甲媽祖廟麵茶剉冰 百年古早味 - 玩食 暑假快來台南玩 海洋主題周住宿超優惠 - 旅遊 - 中時 獨家》有夠浮誇！花蓮瑞穗春天國際觀光酒店3天2夜不夠玩 - 玩食 拿坡里「炸雞專賣店」開幕 還有30公分超長薯條 - 玩食 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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