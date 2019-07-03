阿Ben和徐小可在新書中分享相處之道。洪秀瑛攝

阿Ben和徐小可帶著大兒子「白開水」一起幫新書造勢。洪秀瑛攝

阿Ben（白吉勝）、徐小可夫妻推出首本新書《我們一家都有礙》，分享親子教養及夫妻相處之道，他們3日透露，常為了3個孩子吵翻天，他有次半夜起床餵小朋友吃藥，因為神智不清，把2個小孩的藥餵錯，引來老婆大發飆。2人大吵一架，他氣得甩門離家出走，笑說「我出去大概2、3小時，發現沒地方去就又乖乖回家」。

阿Ben自爆在婚後有3、4次鬧離家出走，但每次都是他先低頭道歉，儘管偶有爭執，但從不在孩子面前爭吵，偶爾講話聲量大，兒子就會衝過來說「不要吵架」。徐小可說，新書探討薩提爾理論，夫妻提到孩子呈現在外在的行為只是大海的冰山，隱藏在下面的部分更需要理解，最著重孩子的教養，「這是給父母看的書而不是童書，與其說是我們教孩子，不如說是孩子在教我們」，也點出在學習當父母的過程中，最重要就是從孩子身上得到的反饋。

徐小可自認在家像男生性格，反而是阿Ben有顆柔軟的心、愛哭，未料7歲兒子「白開水」在旁吐槽爸爸：「他還怕高。」獅子座的阿Ben平時對孩子嚴肅，有次女兒穿芭蕾舞鞋下樓，不慎摔倒當場暴哭，阿Ben情緒突然爆炸，把女兒罵翻：「哭什麼，就叫妳不要這樣走樓梯了，走樓梯都可以哭！」

兒子事後忍不住跟媽媽抱怨：「我覺得爸爸不可以這樣對妹妹，她都摔倒了，為什麼還要罵她？」徐小可說：「這就是我們要的，讓孩子知道我們可以適度伸手，但不會扶他一輩子，對孩子不要溺愛但不能不愛，不可以把真正的愛變成阻礙」。《我們這一家都有礙》將於7月10日上市。

(中時 )