桃園市空服員職業工會6月20日發動罷工後，不斷對外強調空服員「三寶」（護照、員工證、台胞證）交由台灣保全公司保管，且空服員取回，需要兩天的作業時間，但今天台灣保全表示，與工會的合約只到6月30日，三寶已歸還工會，兩邊說法不一致。對於有工會成員稱各廠商受到來自長榮的壓力，長榮航空鄭重否認，將保留法律追訴權。

今有空服員工會會員代表稱「無論是已簽訂一年合約的保全公司，或是當初6月23日晚會的高空作業台廠商，長榮公司都多方給予各項壓力…」，長榮航空澄清絕無此事，嚴厲譴責工會不要再漫天散播不實謠言，牽連無辜受害者，毀壞個人或優良企業聲譽，對此長榮航空將保留法律追訴權。

長榮航空也澄清，有關部分空服員或有心人士於社群媒體或網路傳播「保全公司表示，接獲長榮航空打壓，希望停止與工會簽訂的一年合約」之不實合成截圖及訊息，更是子虛烏有的謊言。

長榮航空強調，從未與台灣保全有任何業務往來，連如此顯而易見的事實，工會都未盡到最基本的查證責任，想反問工會，這種公司施壓的謠言是從哪裡憑空想像而來？目前有越來越多空服員要返回工作崗位，請工會不要以各種手段蓄意拖延歸還三寶，尊重會員個人選擇。

(中時 )