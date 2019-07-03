Louis Vuitton X 聯名展精選超過180項展品。（LV提供）

Louis Vuitton X 聯名展精選超過180項展品。（LV提供）

Louis Vuitton X 聯名展精選超過180項展品。（LV提供）

Louis Vuitton X 聯名展精選超過180項展品。（LV提供）

Louis Vuitton X 聯名展精選超過180項展品。（LV提供）

Louis Vuitton X 聯名展精選超過180項展品。（LV提供）

Louis Vuitton X 聯名展精最大亮點是Artycapucines包款系列。（LV提供）

路易威登（Louis Vuitton，LV）將於比佛利山莊舉行「Louis Vuitton X 聯名展」，展出160年來與不同藝術家聯名合作所激盪出的創意火花，也讓外界更加了解品牌精彩歷史。

以位於比佛利山莊468 North Rodeo Drive的建物為展館，「Louis Vuitton X 聯名展」展覽主題從路易威登資料館與過往秀場中擷取超過180項展品，包括二十世紀初期特別訂做的精美行李箱系列、委託路易威登孫子Gaston-Louis 設計的美觀裝置藝術香水瓶與櫥窗、由卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）、川久保玲（Rei Kawakubo）、辛蒂雪曼（Cindy Sherman）與法蘭克蓋里（Frank Gehry）等知名藝術家和設計師所重新演繹的經典Monogram圖騰包，以及其他聯名合作藝術家，包括草間彌生（Yayoi Kusama）、理查普林斯（Richard Prince）以及札哈哈蒂（Zaha Hadid）。

展覽最大亮點是Artycapucines包款系列，此系列也是威登之家最新的藝術交流，賦予經典的Capucines 手袋全新風貌。現代經典款的名稱具有歷史淵源。當初Louis Vuitton就是在 Capucines大街(Rue Neuve des Capucines)開設第一家店面。此系列經過重新蛻變，出自Sam Falls、Urs Fischer、Nicholas Hlobo、 Alex Israel、Tschabalala Self 以及Jonas Wood等六位當代頂尖藝術家的巧手。

Louis Vuitton X 聯名展（免費入場）

展覽地點：468 North Rodeo Drive Beverly Hills, CA 90210

展覽期間：2019年6月28日至9月15日，周一到周五 早上10點至晚上9點，週日 早上11點到晚上7點

(中時 )