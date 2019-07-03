自強號車廂男子持刀亂揮與警對峙。（吳家詮翻攝自網路）

台鐵152次由屏東往七堵自強號，在行經接近嘉義時發生男子因補票糾紛，竟持刀揮舞，車長恐傷及無辜立即通報，鐵路警察上車處理，過程中一名警員被刺傷肚子，腸子外流沒有呼吸、心跳，車廂內血跡斑斑，幸好其他支援警力和車站憲兵合力制服行兇男子，沒有其他人受傷，目前已安排另外班車載乘客繼續北上。

警方說，遭刺傷腹部臟器外流的李姓警員仍奮勇撲住歹徒，直到其他人支援，而李警一度沒有呼吸心跳，經搶救後回恢復心跳，目前送開刀房緊急手術，仍然處於危險狀態。

據初步瞭解，今晚8時40分，152次北上自強號列車4車處，台南車站上車的54歲鄭姓男男子，因補票糾紛與車長發生糾紛，鐵路警察接報立即派遣李姓警員在嘉義上車瞭解。

8時42分許，鐵警與男子拉扯欲制止他，但該名男子激動異常，力氣猛烈反抗，票務人員大叫「他手上拿刀」，話未落地，鐵路警察被他刺傷倒臥座椅間，，當場血流如注，但仍向前繼續緊抱鄭嫌，防阻鄭嫌傷害其他人，務人員見狀即通知警力支援，協同站方人員到場制服嫌疑人，並通報119及其他單位支援。將嫌犯帶回所偵訊。

152次北上自強號上第四節車廂血跡斑斑。（吳家詮翻拍）

有網友在PTT貼出照片表示，他的同事在嘉義站遇到有瘋子隨機捅人，差點被捅到，該位瘋子要去做筆錄了。該名網友還補充，「X！超恐怖的！車廂地板都血！

台鐵則是通知說，3日晚間20:42、誤點14分到嘉義站的152次自強號，因為第4車廂發生有旅客糾紛，通知鐵路警察上車處理中。

自強號車廂發生乘客持刀刺傷鐵路警察，警方現場採證。（廖素慧翻攝）

(中時電子報)